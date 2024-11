Pascal Praud et vous - France-Nouvelle-Zélande : «Sécuriser un match de rugby est un vrai bonheur», apprécie un syndicaliste policier

Ce n’est plus un fossé qu’il y a entre le #Rugby et le #foot français c’est un gouffre !!!

Des joueurs qui chantent , des petits qui chantent , un peuple qui chante dans un stade de #France bondé et une équipe qui gagne !

Un pur moment de bonheur

Merci messieurs ❤️ pic.twitter.com/gHVPjy8YgK