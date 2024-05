Pascal Praud et vous - Faut-il instaurer un «devoir de visite» des pères ? Le débat entre une mère et un père

Un "devoir de visite" des pères auprès de leur(s) enfant(s) pourrait-il voir le jour ? C'est en tout cas la proposition formulée par le président Emmanuel Macron, dans une interview accordée au magazine Elle. Le chef de l'État s'est dit favorable à l'ouverture d'un débat sur cette question, notamment pour les familles monoparentales dans lesquelles le ou les enfants sont essentiellement à la charge des femmes.

"Ça me semble très dangereux"

Cette proposition fait réagir Sandrine, qui a vécu le départ de son mari, un "pervers narcissique", alors que leur fils était âgé de 3 ans. "C'est très beau sur le papier, mais ça ne marche pas. Je peux vous dire qu'un père qui est condamné dix fois pour abandon de famille ne paye pas les amendes, ne paye rien (...) Dire qu'on va condamner Machin parce qu'il ne voit pas son enfant, vous ne changerez pas quelqu'un qui ne veut pas le voir. Et obliger un père à voir son enfant malgré lui, ça me semble très dangereux", expose-t-elle dans l'émission Pascal Praud et vous.

« Je ne valais plus rien »



"Les pères n'ont aucun droit"

En revanche, Jean-Yves, qui a connu une situation de divorce alors que sa fille était âgée de 4 ans, exprime un désaccord avec Sandrine. "Les pères n'ont aucun droit (...) J'en connais énormément qui souffrent parce qu'ils voudraient s'occuper de leurs enfants mais ça leur est interdit", affirme-t-il sur Europe 1.