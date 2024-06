Peu de temps après l'accident dramatique survenu à La Rochelle, impliquant une automobiliste âgée qui a renversé une dizaine d'enfants à vélo, le débat de la mise en place d'un examen médical obligatoire pour les conducteurs seniors refait surface. Invitée dans l'émission Pascal Praud et vous, Renée, 82 ans estime que ce contrôle, qui conditionnerait la conduite, serait "une atteinte à liberté". "Moi je travaille encore mais je limite mes trajets. J'ai conscience qu'il ne faut pas rouler trop vite. Si on fait cette loi, c'est une atteinte à la liberté, car on ne vieillit pas tous pareil", indique-t-elle.

Pour l'auditrice, c'est aux proches du conducteur âgé qui incombe d'être vigilants. "Les familles et les entourages doivent surveiller. Moi mes petits-enfants me chambrent parfois", déclare-t-elle.