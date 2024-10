Pascal Praud et vous - «Certains élèves réagissent très mal» sur certains sujets déplore une professeure qui dit «s'autocensurer»

Depuis une semaine, les hommages envers Samuel Paty et Dominique Bernard, professeurs tués par des assaillants radicalisés, se succèdent. Après ces drames, qu'en est-il de la violence au sein des établissements scolaires ? Selon une professeure qui témoigne sous couvert d'anonymat au micro de Pascal Praud et vous, "la plupart de [ses] collègues et [elle]-même s'autocensurent". Parmi les exemples qu'elle donne, il y a celui de ses collègues qui enseignent l'espagnol et qui ne "peuvent plus enseigner les évènements de la Reconquête". Toujours selon elle, la peur est présente au quotidien dans l'enseignement. "Certains élèves réagissent très mal", déplore-t-elle.

