Pascal Praud et vous - Contraception : «L'homme se sent de plus en plus impliqué, l'équité contraceptive arrive», estime un urologue

Une étude des autorités de santé a constaté qu'en une dizaine d'années, les hommes ont de plus en plus recouru à la vasectomie, une contraception définitive qui consiste à bloquer les spermatozoïdes, via une ligature des canaux qui les transportent depuis les testicules. Le nombre d'opérations a été multiplié par 15, entre 2010 (1.940 vasectomies) et 2022 (30.288). Pourquoi une telle augmentation ? "Avant, la contraception était un problème de femmes. Maintenant, c'est un problème de couple. L'homme se sent de plus en plus impliqué, et l'équité contraceptive arrive", répond Antoine Faix, urologue-andrologue, vice-président de l’association française d’urologie, dans l'émission Pascal Praud et vous.