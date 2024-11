Pascal Praud et vous - Colère des agriculteurs : «Vous êtes face à une profession qui ne peut pas payer ses factures»

Moins d'un an après un premier mouvement de blocages dans tout le pays, les agriculteurs se remobilisent pour se faire entendre dans le cadre de l'"acte II" de leur colère. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Jean-Louis, céréalier et présent sur un point de blocage, met en avant les difficultés de la profession à rembourser les prêts.

Sophie Lenaerts, vice-présidente de la Coordination rurale, complète : "les PGE (prêts garantis par l'État) sont plafonnés à 1,75%, plafonnés à 50.000 euros. Cette somme, c'est pour payer les factures. Cela veut dire que vous êtes face à une profession qui n'est pas capable de payer ses factures. C'est difficilement entendable", souffle-t-elle sur Europe 1.