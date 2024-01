Pascal Praud et vous - Blocages des agriculteurs : «Je pense qu'on va les laisser monter» en région parisienne, assure un policier Unité SGP

Que faire face à la montée des agriculteurs vers la capitale française ? Samedi, la FNSEA et Jeunes Agriculteurs ont annoncé vouloir entamer un "siège de Paris" à partir de ce lundi. Face à cela, l'exécutif a déployé un "dispositif défensif important", notamment avec l'installation de blindés à Rungis. Pour l'occasion, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP Police, est l'invité de Pascal Praud et vous. Au micro d'Europe 1, il explique que les forces de l'ordre vont laisser les agriculteurs se diriger vers Paris. "Je pense qu'on va les laisser monter effectivement, car quand vous devez exprimer votre colère, l'idée c'est quand même de l'exprimer", souligne-t-il. En revanche, il alerte sur le désespoir des agriculteurs. "Là où c'est dangereux, c'est quand vous êtes désespérés. Et moi, je vois beaucoup d'agriculteurs qui le sont et qui n'ont plus rien à perdre", précise Jean-Christophe Couvy.

Ce dernier pense que le gouvernement a donc intérêt à trouver l'extincteur social pour éteindre cette mèche qui est allumée. "Cette mèche peut avoir effectivement une déflagration dans d'autres pans de la société", conclut-il.