Pascal Praud et vous - «Certains politiques, surtout de gauche, veulent nous faire croire que la France est née en 1789», affirme un historien

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l'historien Dimitri Casali évoque la figure de Jeanne d'Arc, contestée par des personnalités de gauche qui estiment que "la France naît en 1789".

"Quelle foutaise !", répond l'historien Dimitri Casali aux personnalités qui remettent en question l'existence de Jeanne d'Arc au XVe siècle. Invité dans l'émission Pascal Praud et vous jeudi, pour son spectacle Historock l'Histoire de France critiqué par des élus de gauche, il revient sur la place de cette figure historique. "La France a un héritage à la fois monarchique et chrétien, et un héritage républicain et laïque. C'est cette difficulté. Certains hommes politiques, surtout de gauche, voudraient nous faire croire que la France naît en 1789", année de la Révolution française, affirme-t-il sur Europe 1.