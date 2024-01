Pascal Praud et vous - Blocage des agriculteurs : «On est dans une véritable fronde, quelque chose de plus profond»

La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs ont annoncé un "siège" de Paris ce lundi, prévu dès 14h. Pierre Botte, porte-parole des Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France, a réagi au micro de Pascal Praud, aux annonces de Gabriel Attal vendredi et à cette colère des exploitants agricoles qui ne faiblit pas. "Je n'ai pas le sentiment que le gouvernement en prenne la mesure, mais on est dans une véritable fronde du monde agricole, dans quelque chose de plus profond", a-t-il notamment assuré. "Gabriel Attal a remobilisé les troupes beaucoup plus que prévu."