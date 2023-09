Pascal Praud et vous - Baisse de la natalité en France : «Les Français ont perdu confiance en la politique familiale»

"Au premier semestre 2023, on compte 24.400 naissances de moins qu'en 2022, soit une baisse de 6,8%", indique l'Insee ce jeudi. Selon l'Institut national de la statistique, le nombre de naissances en France est à nouveau au plus-bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Gérard-François Dumont, démographe et président de la revue Population et Avenir, explique dans l'émission Pascal Praud et vous que "les Français ont perdu confiance en la politique familiale depuis le milieu des années 2010".