Pascal Praud et vous - Attaque au couteau à Arras : «On s'est tous réfugiés dans une classe», un lycéen présent dans l'établissement témoigne

Un professeur est mort et trois autres personnes sont blessées vendredi matin à Arras dans le Pas-de-Calais, après une attaque au couteau dans le lycée public Gambetta. Un lycéen présent dans l'établissement témoigne dans l'émission Pascal Praud et vous, en affirmant qu'une alerte a été déclenchée aux alentours de 11 heures. "On allait en cours d'anglais, on a eu tout de suite l'alerte confinement, donc on s'est tous réfugiés dans une classe", raconte-t-il, "toujours sous le choc" de ce qui vient de se dérouler.