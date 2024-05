Pascal Praud et vous - Affaire Palmade : «Ce serait bien qu'on fasse de vraies lois» sur l'homicide routier, regrette un avocat

Les victimes de l'accident de la route provoqué par le comédien Pierre Palmade, en février 2023, ont déploré son renvoi en procès uniquement pour blessures involontaires, et non pour homicide involontaire. L'avocat en droit routier Antoine Régley a réagi à cette décision, en pointant du doigt la portée symbolique de l'homicide routier, cette qualification récemment votée par les parlementaires. "Ce que j'aimerais, c'est qu'au-delà du changement de mot symbolique auquel on a droit, ce serait bien qu'on fasse de vraies lois, qu'on s'intéresse au vrai sujet", a-t-il estimé dans l'émission Pascal Praud et vous.