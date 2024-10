Pascal Praud et vous - «À un peu plus de 60 ans, j'ai appris que j'étais biologiquement demi-juif», révèle Didier Barbelivien

Didier Barbelivien a fait une révélation ce lundi dans Pascal Praud et vous sur Europe 1. L'animateur de l'émission Dis-moi ce que tu chantes révèle avoir appris sa judéité très tard dans sa vie : "À un peu plus de 60 ans, il se trouve que je suis biologiquement demi-juif. Je suis d'éducation catholique, je suis catholique. Mais je ne le renie pas. C'était quelque chose de dissimulé et on l'apprend par des secrets de famille. Je ne suis pas le seul dans ce cas, mon amie Carla Bruni a appris sa véritable identité, elle avait 26 ans. Bon, c'était plus tôt pour elle, c'était plus tard pour moi".

Une révélation qui n'a rien changé dans sa vie : "Je peux le dire de manière détendue. C'est drôle car quand j'étais gosse, j'ai toujours eu des copains juifs. Mon associé professionnel était juif. C'est comme ça. J'adorais aller cher eux, j'adorais voir l'ambiance", confie-t-il.