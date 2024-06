Pascal Praud et vous - 80 ans du Débarquement : comment le quotidien d'une habitante a été bouleversé les jours suivants

Le Débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale, et il a également bouleversé le quotidien des locaux les jours qui ont suivi. C'est le cas de Colette Legouix, âgée de 8 ans et demi ce 6 juin 1944, qui se souvient dans l'émission Pascal Praud et vous ne pas avoir dormi chez elle ce soir-là. "Mes parents avaient peur, donc on est allé coucher dans une petite carrière, à l'abri", relate cette habitante de Bény-sur-Mer, issue d'une famille d'agriculteurs.

"On avait six vaches, une a été tuée. Et le matin du Débarquement, on est allé les chercher dans la campagne et les rapprocher de la maison, de façon à pouvoir les traire quand il fallait et distribuer le lait autour", explique-t-elle sur Europe 1, à l'occasion des 80 ans du Débarquement.