Pas-de-Calais : le maire de Saint-Omer en lice pour le titre de "meilleur maire du monde"

REPORTAGE

Un Français sera-t-il sacré meilleure maire du monde ? Comme chaque année, la "City Mayor Foundation", un groupe de réflexion international, va distinguer un élu parmi 32 maires sélectionnés, pour son action au niveau local. Trois Français sont en lice : Philippe Rio, maire de Grigny, Eric Piolle, maire de Grenoble, et enfin François Decoster, élu à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Contacté par Europe 1, ce dernier fait part de sa "très grande surprise", et en profite pour rappeler l'importance du rôle du maire, surtout en cette période d'épidémie de coronavirus.

"En ces temps de pandémie, le rôle du maire a pris une dimension particulière", reconnaît François Decoster. "On est l'échelon de proximité. C'est une crise qui a posé plein de nouvelles questions. Il faut répondre tous les jours à des angoisses, à des inquiétudes. Il faut inventer de nouvelles réponses, de nouvelles organisations."

Le maire, "un échelon irremplaçable"

Pour l'élu, le maire est "un échelon totalement irremplaçable". Et, insiste-t-il, peu importe la taille de la ville, le rôle du maire reste toujours aussi primordial. "C'est ça qui est intéressant avec cet échelon de la proximité. Qu'on soit une très grande ville comme Washington ou Mexico, New Delhi ou Milan, ou une ville de plus petite taille comme Saint-Omer, avec cette crise sanitaire, on s'est aperçu que les citoyens s'adressaient à leur maire parce que de toute manière, c'était le premier échelon politique vers lequel ils pouvaient se tourner par rapport à une crise totalement inédite."

Et dans les rues de la commune de 15.000 habitants, où François Decoster exerce son deuxième mandat, les habitants se montrent en effet plutôt élogieux au moment de juger l'action de leur maire. "Heureusement qu'il est arrivé pour embellir Saint-Omer", confie par exemple Daniel, qui cite notamment le théâtre à l'italienne rénové. Et de poursuivre : "Il est très bien. Il surveille les personnes âgées telles que moi, il vient nous voir."

"Il a à coeur de faire le bien pour ses habitants"

De son côté, Ludivine, responsable d'un salon de coiffure, salue les initiatives prises par François Decoster au début de la crise sanitaire. "Il a mis en place pas mal de masques qui ont été distribués dans le centre-ville pour les commerçants, il a aussi donné des aides pour les loyers", énumère-t-elle. Afin d'accompagner les plus isolés, l'édile a aussi organisé des coups de téléphone, du portage de courses par des bénévoles, ou encore des live Facebook pour rompre l'isolement.

"Il a toujours à cœur de faire le bien pour ses habitants", vante Steffie Decocq, adjointe en charge du service public municipal. Une élue de l'opposition, elle, concède que François Decoster est "un bon, voire un très bon communicant". Mais elle estime toutefois que cette possible étiquette de meilleur maire du monde serait un peu exagérée.