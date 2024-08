Pas-de-Calais : avant les moissons, un labyrinthe géant s’installe dans un champ de maïs près de Berck cet été

REPORTAGE

C'est une activité qui ne peut se faire que durant l'été, avant la moisson et qui poussent de plus en plus chaque année : les labyrinthes de maïs. C'est parti pour une heure et demie d'aventure, les joueurs partent dans tous les sens, tentant de trouver son chemin tout en ayant des énigmes à résoudre.

C'est "vraiment tout le temps une aventure différente"

Cette activité se développe et connaît du succès, c'est le cas à Berck-sur-mer, dans le Pas-de-Calais. Adrien Huchet en gère quatre : "C'est le côté nature. On essaye justement d'expliquer comment est semé le maïs. On passe un bon moment avec les activités qui sont dedans. Nous, à chaque fois, on rencontre notre agriculture, on s'adapte à lui à 100%. On va changer les chemins, les énigmes qui sont dans le labyrinthe pour que ça soit vraiment tout le temps une aventure différente".

Les champs de maïs font en moyenne cinq hectares, avec des parcours plus ou moins longs. Des parcours dans lesquels il est possible de rencontrer beaucoup de familles : "C'est très ludique pour les enfants. Ils aiment bien et comme c'est par petites étapes, ça leur permet aussi de se repérer dans l'espace", explique cette maman. Une petite fille s'amuse avec des jeux de bois : "J'ai gagné presque à chaque fois, du coup, j'ai adoré". Un père de famille, lui, apprécie le côté nature et le calme mais "maintenant, il faut qu'on trouve la sortie".

Trouver la sortie oui, mais il faut trouver le code surtout, car dans le champ il y a une porte en bois et un cadenas.