Pas-de-Calais : 16 établissement scolaires resteront fermés lundi à cause des crues

Seize établissements scolaires du Pas-de-Calais, touchés par les inondations records des derniers jours, resteront fermés lundi pour la rentrée des classes après les vacances de Noël, a indiqué la préfecture qui en avait listé 13 vendredi.

"La décrue est en cours, favorisée par un temps plus sec"

Aux onze écoles, un collège et un lycée déjà mentionnés vendredi, sont venus s'ajouter deux écoles de Calonne-sur-La-Lys et un collège de Saint-Venant. Les élèves des deux écoles seront accueillis dans une salle municipale tandis qu'un enseignement en distanciel sera mis en place pour ces collégiens, précise la préfecture. Si le Pas-de-Calais reste classé dimanche en vigilance orange aux crues pour la Lys Plaine et la Canche, l'Aa, qui avait atteint le niveau rouge la semaine dernière, est repassée en jaune. Pour ce cours d'eau, "la décrue est en cours, favorisée par le retour d'un temps plus sec à partir de ce dimanche", écrit le réseau Vigicrues dans son bulletin de 16 heures.

Samedi, l'organisme intercommunal chargé des wateringues, les fossés et canaux drainant de cette zone très humide, avait indiqué que les secteurs où de grands volumes d'eau étaient accumulés devraient "sans doute attendre le milieu de la semaine prochaine pour voir des effets significatifs" de la décrue. Les pompes de la Sécurité civile et celles provenant de République tchèque, des Pays-Bas et de Slovaquie, déployées dans le département, désormais toutes opérationnelles, permettent d'évacuer 63.480 m3 d'eau/h, a indiqué dimanche la sécurité civile sur X.

Selon le dernier bilan de la préfecture, 95 communes et 2.084 habitations ont été touchées par ce nouvel épisode de crues, qui a entraîné l'évacuation de 743 personnes.