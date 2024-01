Blendecques : en plein nettoyage, les sinistrés craignent les conséquences du froid sur leurs maisons

Bonnet sur la tête et écharpe autour du cœur, Romain a passé son dimanche à vider sa cave. Cet habitant de Blendecques craint désormais l'arrivée des températures négatives : "Les dégâts, ça va être encore pire. Quand il gèle, ça prend plus de volumes. Du coup, les briques, ça va gonfler et puis ça va casser. C'est pour ça qu'on est venu enlever au moins le peu d'eau qui restait et on verra bien".

"Il y a un risque de fissuration"

Cette maison n'a pas de chauffage et impossible d'allumer la cheminée, le bois étant trempé. À quelques mètres de là, Sandrine, inquiète, observe la façade de la maison de sa mère : "Avec le gel, y a un risque de fissuration, parce que les murs sont imbibés d'eau". L'urgence maintenant pour sauver la maison, déshumidifier et sécher au plus vite les murs, le sol, les carrelages.

Certains habitants protègent leur compteur d'eau avec du polystyrène, vident la tuyauterie, car il y a un risque d'éclatement avec le froid. Aucun habitant du Pas-de-Calais ne paiera deux fois la franchise d'assurance. Une promesse faite ce dimanche par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, aux habitants de cette région, touchée pour la deuxième fois en deux mois par des inondations.