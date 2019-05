Paris rend hommage à la princesse Diana en renommant une place

Une place va être renommée "place Diana princesse de Galles" à Paris, en hommage à la princesse décédée dans un accident survenu dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris, a annoncé mercredi la mairie de Paris.

De Maria Callas à Lady Di

"La place, inaugurée en juillet 1997, et initialement nommée Maria-Callas n'avait pas eu le temps d'être inaugurée" lorsque l'accident mortel est survenu le 31 août 1997, a ajouté une source de la mairie, confirmant une information du Monde. "Au début des années 2000, l'avenue Georges-Mandel (16ème arrondissement), du numéro 2 au numéro 51, avait été renommée Maria Callas", a poursuivi la même source. Étant donné que la place au-dessus du pont de l'Alma "a été réappropriée par les Parisiens et les touristes" à Diana, qu'"une avenue" pour Maria Callas existait déjà et face à "une ferveur populaire", la mairie de Paris a décidé de renommer la place où se trouve la flamme du pont de l'Alma, a-t-on précisé. Cette décision sera votée au Conseil de Paris, qui se tient du 11 au 14 juin.