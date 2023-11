Paris : la vitesse bientôt abaissée à 50km/h sur le périphérique

Les usagers du périphérique vont devoir lever le pied. Dans son plan climat, présenté ce mercredi, la Ville de Paris a annoncé l'abaissement prochain de la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute urbaine la plus embouteillée de France. À compter du 14 septembre 2024, elle sera limitée à 50km/h, contre 70 aujourd'hui. La vitesse avait déjà été réduite de 80 à 70 en 2014 et de 90 à 80 en 1993.

La municipalité assure que cette mesure permettra "moins de pollution environnementale et sonore et plus de sécurité pour les usagers", arguant également qu'aujourd'hui, "la vitesse médiane sur le périphérique est de 50 km/h la journée, de 30 à 45 km/h aux heures de pointe et de 60 km/h la nuit".

La voie dédiée aux athlètes, pérennisée

La mesure n'entrera donc pas en vigueur pendant les Jeux olympiques de Paris 2024, organisés l'été prochain. En revanche, cet axe entourant la capitale, inauguré en 1975, subira une modification majeure à l'occasion de l'évènement. Les usagers verront en effet apparaître une voie dédiée aux athlètes et aux officiels des différentes délégations olympiques qui sera ensuite réservée au covoiturage et aux transports en commun.

À l'été 2021, la Ville de Paris avait pris une mesure identique, ciblant cette fois-ci l'ensemble de la capitale. La vitesse maximale y avait été abaissée à 30km/h (contre 50 auparavant), conformément à une promesse de campagne formulée par Anne Hidalgo, réélue lors des élections municipales de 2020. Certains axes (le bois de Boulogne, l'Avenue des Champs-Élysées ou encore les voies sur berge) ont toutefois conservé les 50km/h comme vitesse maximale.

Un "cœur piéton" dans chaque arrondissement

De façon générale, la Ville de Paris entend réduire la place de la voiture individuelle dans les rues de la capitale. Cela passera par la création d'un "cœur piéton" dans chaque arrondissement. "Fin 2024, la Ville de Paris inaugurera la première zone apaisée à grande échelle, également dénommée Zone à trafic limité (ZTL) dans le centre de Paris.

La circulation y sera réservée aux piétons, vélos, transports en commun et à certaines catégories d’usagers", peut-on lire dans le plan climat dévoilé. Par ailleurs, 60.000 places de stationnement seront transformées "avec débitumisation et végétalisation de l’espace public".