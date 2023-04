Le périphérique est-il devenu indispensable à la circulation parisienne ?

Décongestionner Paris. Tel était l'objectif du périphérique, qui fête ses 50 ans ce mardi. Les travaux se sont achevés le 25 avril 1973. Depuis, cette route fait partie du quotidien non seulement des Parisiens, mais de tous les Franciliens. À Mais quel point le périph est-il devenu essentiel à la circulation autour de Paris ? Europe 1 fait le point.

Long de 35 kilomètres, le périph' comme il est surnommé, fait tout le tour de Paris, et accueille tous les jours plus d'un million de trajets, soit cinq fois plus que lors de ses premières années. Si elle délimite physiquement la ville de Paris, cette autoroute urbaine est principalement utilisée par les habitants de la petite couronne. Et un déplacement sur deux se fait entre la capitale et la banlieue proche.

Faible vitesse moyenne

Réduction de la place de la voiture en ville oblige, la mairie de Paris réfléchit ces derniers mois à des évolutions. Parmi les idées évoquées : une voie réservée au covoiturage et aux véhicules électriques et un abaissement de la vitesse maximale autorisée. Au départ fixée à 90 km/h, elle est aujourd'hui de 70 km/h et l'idée d'une limitation à 50 km/h est évoquée.

Il faut dire que cela ne changerait pas forcément grand-chose. Très embouteillé, la vitesse moyenne des automobilistes roulant aujourd'hui sur le boulevard parisien est de seulement… 39 km/h.