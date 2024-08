Paris 2024 : les touristes boudent le shopping pendant les Jeux olympiques

Près de la place de la Concorde, le contraste est saisissant. Des rues commerçantes presque désertes s’opposent à une foule de touristes venue voir la flamme olympique ou des épreuves comme le basket 3x3. Les boutiques, elles, sont vides. À l’intérieur, les commerçants essayent de tuer le temps assis derrière leur comptoir.

"Les JO sont une catastrophe. Il y a des journées où j’ai zéro client. Les gens passent en bande, mais ne s’arrêtent pas. Ce n’est pas notre clientèle", explique désemparée une gérante d’un magasin de parfums.

Des jours sans aucune vente

Et cette commerçante n’est pas la seule. Quelques mètres plus loin, Diego dresse le même constat. Depuis le début des restrictions de circulation avec les Jeux olympiques, avoir des clients relèvent quasiment de l’exploit. "Depuis le 18 juillet, on a eu quatre ventes. En huit jours, on a eu zéro vente" s’exclame-t-il en montrant son carnet de comptes.

Son chiffre d’affaires chute lourdement : une baisse de 40 à 50% par rapport à la même époque en 2023. Et les Jeux paralympiques prévus fin août ne devraient pas être plus florissants. Personne n’espère un retour à la normale avant la fin septembre.