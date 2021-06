Panne : situation "sous contrôle" selon Orange qui évoque "une défaillance logicielle"

Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a affirmé jeudi que "la situation" à la mi-journée "est sous contrôle", après une panne qui a perturbé les numéros de secours dans toute la France pendant plusieurs heures mercredi soir, évoquant l'hypothèse d'"une défaillance logicielle" comme cause de cet incident "grave" et "rarissime".

"Il y a eu un certain nombre de perturbations très limitées pendant la matinée. Au moment où nous parlons, l'ensemble de ces numéros d'urgence fonctionnement normalement", a-t-il indiqué jeudi au JT de 13 heures de TF1. "La situation est sous contrôle".

Il présente "ses excuses"

Convoqué au ministère de l'Intérieur jeudi matin pour donner des éclaircissements au gouvernement sur la panne qui a perturbé les numéros de secours (15/17/18/112) dans toute la France pendant plusieurs heures mercredi soir, Stéphane Richard a réitére "ses excuses" aux personnes "qui ont été victimes de ce dysfonctionnement".

"Vers 16 heures 30, hier, nous avons constaté un début de dysfonctionnement sur un équipement critique du réseau, qui en gros est une plateforme qui achemine tous les appels qui proviennent d'un téléphone fixe ou d'un téléphone mobile vers un certain nombre de numéros dont les numéros d'urgence. Pas que les numéros d'urgence, d'ailleurs, mais en particulier ces numéros d'urgence, ce sont évidemment les plus importants", a détaillé Stéphane Richard.

"Il faut comprendre qu'en fait, cette plateforme, ce n'est pas un ordinateur quelque part, c'est 6 sites répartis sur 6 endroits différents, qui sont tous entièrement redondants comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'en fait l'un peut prendre la place de l'autre s'il y a une défaillance et donc ce système est, par architecture, extrêmement robuste, extrêmement sécurisé", a-t-il ajouté.

Aucun signe" d'"attaque externe"

Quelle est la cause de l'incident ? "Nous n'avons aucun signe qui nous permette de penser qu'il pourrait s'agir d'une attaque externe", a assuré le PDG d'Orange, expliquant que "la cause racine" de la panne était "plus probablement une défaillance logicielle dans (les) équipements critiques de réseaux". L'opérateur avait précédemment parlé d'un "un incident technique sur un équipement de type routeur", l'équipement chargé d'acheminer le trafic.

Ces défaillances "ont touché l'intégralité des six sites en même temps. Cela n'est jamais arrivé, c'est un incident effectivement grave, rarissime. Cela a pu arriver dans le monde des télécoms de temps en temps, mais c'est très rare", a-t-il encore souligné.