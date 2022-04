Où partent les Français en vacances après deux ans de pandémie ?

Après deux ans de pandémie, les Français retrouvent le plaisir de voyager. Si le taux de réservation de voyages reste encore légèrement en deçà de celui de 2019, l'envie de s'évader est bien présent. Et, les Français ont réajusté leur budget.

Les voyageurs montent en gamme

Le panier moyen des vacanciers est en hausse : +10, +15% selon les destinations, parfois beaucoup plus comme l'observe Guillaume Linton qui dirige le tour operateur Asia. "Le panier moyen a augmenté chez nous de quasiment 30%", explique-t-il au micro d'Europe 1. "Il est lié surtout au fait que les voyages s'allongent et que les voyageurs montent en gamme sur les prestations attendues et demandées. Justement parce qu'il y a eu de l'épargne pendant deux ans".

Certaines nouvelles destinations ont émergé pendant la crise : très forte hausse par exemple pour les pays du Golfe : +153% par rapport à 2019. Des pays qui ont su être attractifs explique René-Mark Chkli pdt du syndicat des tour opérateur.

Les Emirats ont la cote

"Les Emirats fait partie, un peu comme la République dominicaine, des destinations qui ont tout fait pour accueillir les clients sans transiger par rapport aux obligations sanitaires. Il était possible de faire un test de 72 heures plutôt que de 48 heures ou de 24 heures", souligne-t-il sur Europe 1. "Ce sont des destinations qui ont su tirer leur épingle du jeu".

Et puis carton plein pour les destinations dites sures : comme l’Espagne, la Tunisie ou encore les îles Grecques avec des niveaux de réservations quasiment identiques à ceux de 2019