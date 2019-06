"Où est Steve?" : un millier de personnes marchent en mémoire du disparu de Nantes

Un millier de personnes ont défilé dans le calme samedi à Nantes en mémoire de Steve Maia Caniço, disparu pendant la fête de la musique, au cours de laquelle des personnes sont tombées dans la Loire après une opération policière.

Le cortège est parti devant la préfecture de région pour rejoindre le quai Wilson, où a eu lieu l'opération policière controversée. Au total 14 personnes ont été repêchées dans la Loire par les secours durant la nuit.

"On ne meurt pas pour quelques minutes de musique"

"Où est Steve?", interrogeait la banderole de tête bleue, réclamant "justice" et "vérité". "Arrêt des violences policières, on ne meurt pas pour quelques notes de musique" ou "La Free pleure un de ses enfants", pouvait-on lire sur des pancartes brandies par des manifestants.

"C'est une marche humaine, on cherche juste à se recueillir, à être en communion pour repenser à ce qu'il s'est passé", a expliqué Vincent Lacroix, de l'association Médias'on, à l'AFP.

Les manifestants ont défilé dans le calme et au son de la musique électronique.

La préfecture de Loire-Atlantique a recensé 950 manifestants et n'a relevé "aucun incident" sur le parcours, a-t-elle indiqué.

Une information judiciaire ouverte et l'IGPN saisie

Steve Maia Caniço, 24 ans, n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 21 au 22 juin. La fête de la musique s'était terminée dans la confusion vers 4h30, quand des échauffourées avaient éclaté entre participants et policiers, venus exiger l'arrêt de la musique. Certains participants affirment qu'ils s'étaient retrouvés aveuglés dans un nuage de gaz lacrymogène alors que de nombreux fêtards étaient éméchés. S'en était suivie une panique et la chute de plusieurs fêtards dans le fleuve.

Le parquet de Nantes a ouvert une information judiciaire sur cette disparition et l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie d'une enquête.