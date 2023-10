Otages du Hamas : une manifestation était organisée par le Crif à Bordeaux pour demander leur libération

À Bordeaux se tenait ce lundi une manifestation, à laquelle a assisté Europe 1, pour réclamer la relâche des otages du Hamas, après 24 jours de guerre avec Israël. Un ballon rouge en forme de cœur est accroché à trente poussettes et sur chacune d'elles est posé le portrait d'un enfant kidnappé le 7 octobre dernier. On peut alors apercevoir des petits visages, souvent souriants, avec des âges inscrits sur chaque photo : dix ans, six ans, trois ans, neuf mois... Au beau milieu de cette place bordelaise, ce rassemblement dénonce l'horreur de ces enlèvements par le Hamas.

Romain, un manifestant, est venu montrer sa solidarité. "Étant moi-même père de trois enfants, ça résonne encore plus. Il faut montrer que l'on ne peut pas laisser passer des choses comme ça et qu'il faut tous être soudés et unis dans ces moments atroces. Quelles que soient les origines, les croyances", a-t-il défendu. "Intolérable" et "inimaginable" sont des mots que l'on retrouve dans toutes les conversations, c'est une indignation empreinte de colère qu'on entend.

"Les enfants ne sont pas faits pour être des monnaies d'échanges"

Albert Massiah, le président du Crif Bordeaux-Aquitaine, le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France, explique sa démarche. "C'est important pour nous, dans le centre de Bordeaux, de montrer que derrière ces chiffres, il y a des visages, des enfants. Les prises d'otages, c'est toujours dramatique mais là, les enfants ne sont pas faits pour être des monnaies d'échanges ou servir de chantage à des négociations. Ils devraient les libérer immédiatement."

Lors du rassemblement, quelques passants s'arrêtent et observent ces poussettes, le visage grave, l'air inquiet, alors que d'autres pressent au contraire le pas, un sandwich à la main et sans un regard.