Orages : environ 26.000 foyers privés d'électricité dans le Sud-Ouest

Quelque 26.000 foyers dans le Sud-Ouest de la France étaient privés d'électricité samedi matin à la suite de violents orages qui ont frappé la zone dans la soirée de vendredi, a-t-on appris auprès d'Enedis. Au total, huit départements étaient encore touchés samedi vers 10h00 par les coupures, les plus concernés étant le Gers (10.000 foyers) et les Pyrénées-Atlantiques (6.500), a détaillé pour l'AFP Nicolas Desmalades, porte-parole d'Enedis.

Chutes d'arbres ou de branches sur des câbles électriques

Les autres départements, a-t-il poursuivi, étaient les Hautes-Pyrénées (2.500), la Haute-Garonne (2.000), le Lot-et-Garonne (2.000), les Landes (1.000), la Dordogne (1.000) ainsi que le Lot et le Tarn-et-Garonne (1.000 pour les deux). "Actuellement, c'est difficile de donner des délais de rétablissement, on est encore dans l'inventaire et l'analyse des pannes pour voir exactement ce qu'il y a à faire comme réparations", a affirmé Nicolas Desmalades, qualifiant l'épisode orageux de "significatif".

Des équipes Enedis d'autres régions françaises ont été appelées pour renforcer les personnels locaux, a-t-il précisé, les coupures étant principalement causées par des chutes d'arbres ou de branches sur les câbles électriques.

120 interventions de pompiers dans le Gers

C'est aussi une chute d'arbre sur un véhicule qui a blessé un homme de 65 ans à Pau dans le Béarn, l'homme devant être désincarcéré par les secours vers 19h15, a-t-on appris auprès des pompiers. Polytraumatisé et dans un état grave, il était toujours hospitalisé samedi matin, selon la préfecture.

Les pluies et les vents violents ont donné lieu à quelque 120 interventions des pompiers dans le Gers, le département le plus touché, selon la préfecture du département. Plusieurs axes routiers y ont été coupés tandis que dans d'autres zones du sud-ouest, la circulation des trains a pu être perturbée.

En prévision des intempéries, des manifestations de plein air avaient été annulées vendredi soir, comme le festival Pause Guitare à Albi (Tarn) où les spectateurs ont été évacués alors que le trompettiste Ibrahim Maalouf devait monter sur scène, selon une correspondante de l'AFP.