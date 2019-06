Orages dans la Drôme : "C’est comme si c’était l’apocalypse"

INTERVIEW

La Drôme se réveille groggy après les violents orages de samedi. Face à l’ampleur des dégâts, l’état de "catastrophe naturelle" sera déclaré par le gouvernement dans les prochains jours. À Bourg-de-Péage, une commune de 10.000 habitants, l’école a été particulièrement endommagée. La maire de la ville, interrogée par Europe 1, a rapporté des témoignages d’enfants choqués par le sinistre.

"J’ai eu des témoignages d’enfants qui ont eu très peur. Ça a été très violent, avec beaucoup de bruit, beaucoup de vent. Le ciel s’est assombri d’un coup, comme si c’était l’apocalypse. Il fallait essayer de les rassurer et faire en sorte que la vie reprenne le plus vite possible", a déclaré Nathalie Nieson.

"90% des vitres de l’école ont explosé"

"Cette école a été très endommagée. 90% des vitres ont explosé, la cour a été dévastée. Il y avait deux objectifs urgents : la mise en sécurité et le nettoyage pour faire en sorte que la vie redevienne normale le plus vite possible", a poursuivi la maire.

Samedi, jusqu'à neuf départements avaient été mis en alerte par Météo-France. En Haute-Savoie, une touriste allemande de 51 ans est morte écrasée par la chute d'un arbre sur son camping-car.