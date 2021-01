Optimisme, tolérance et bonne posture : trois conseils pour retrouver confiance en soi

INTERVIEW

Deux confinements, un couvre-feu, un rebond épidémique qui menace et une vie quotidienne chamboulée depuis 10 mois… Dans ces conditions, difficile pour beaucoup de Français de garder le moral. Alors entre les projets à l'arrêt et la vie sociale amputée, comment garder confiance en soi ? Spécialiste en développement personnel et créatrice de l'agence de coaching Present perfect, Annabelle Roberts délivre quelques conseils lundi au micro d'Europe 1.

Arrêter de s'auto-critiquer

"Eleanor Roosevelt disait que personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement", rappelle Annabelle Roberts. Pour elle, la première chose à faire pour booster sa confiance en soi, ou pour éviter de la perdre, est de ne pas laisser cours à l'auto-critique. "En ce moment, il est facile de se trouver nul. Par exemple, on perd son travail à cause de la crise sanitaire et une petite voix dans notre tête nous dit qu'on est un loser. Posez-vous la question : pourquoi j'écouterais ça ? Est-ce-que c'est constructif pour moi ?"

A la fin de la journée, observe Annabelle Roberts, on a plutôt tendance à s'appesantir sur ce qui s'est mal passé que sur les choses positives qui nous sont arrivées. "Il faut à tout prix inverser cette dynamique et se recentrer sur le positif, sur ce qu'on a accompli."

Être tolérant avec soi-même

La période est difficile à gérer pour tout le monde, alors inutile de vous mettre une pression supplémentaire. "Il faut s'accorder à soi-même la tolérance que l'on donne à son entourage", recommande Annabelle Roberts. Pour une fois, essayez d'appliquer à vous-même les conseils que vous donneriez à un ami en pleine déprime. Et ne vous sentez pas faible si vous êtes triste. "Vous êtes gentil avec vos voisins, vos parents, vos amis. Demandez-vous : est-ce-que vous êtes aussi tolérant avec vous-même ?"

Prendre de l'espace

Avoir confiance en soi, c'est aussi arriver à s'imposer et à s'exprimer en public. "La posture que l'on adopte fait beaucoup. Il faut se tenir avec la colonne vertébrale droite, les épaules en arrière. En s'appropriant de l'espace, on s'approprie aussi la confiance en soi."

En ce moment, de nombreuses réunions et entretiens ont lieu par écrans interposés. Comment occuper l'espace dans ces conditions ? "Lors d'un entretien virtuel, l'encadrement est important. On n'oublie pas de surélever la caméra et on ajoute une lumière face à soi. Ces astuces vont feront paraitre plus à l'aise et plus à votre avantage."