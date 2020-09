Opération "Sauvons nos tombes" : des bénévoles chassent les stèles effacées par le temps

L'opération "Sauvons nos tombes" mobilise des milliers de bénévoles, qui œuvrent pour que chacun ait la possibilité de retrouver un aïeul disparu. Ce sont des chasseurs de tombes en mauvais état, ces stèles oubliées sur lesquelles les noms, les dates, les épitaphes sont effacées par le temps. Elles sont enlevées au bout de quelques années, et c'est un pan de l'histoire d'une famille qui s'évapore alors.

20.000 bénévoles, 3 millions de tombes

Ces chasseurs de tombes, une fois ces sépultures identifiées, les photographient et les envoient à un site Internet, qui permet de rendre plus visibles les inscriptions effacées grâce à un logiciel de retouches. Ce site, peut-être le connaissez-vous : il s'agit de Généanet, geneanet.org, l'un des principaux sites en Europe de généalogie, qui selon un récent sondage passionne les trois quarts des Français.

Grâce aux contributions des 20.000 bénévoles, le site met en ligne, gratuitement, le nom mis à jour, le lieu de la sépulture et toutes les informations qui pourraient permettre de retrouver la personne. Aujourd'hui, près de 3 millions de tombes sont indexées sur le site. L'un des bénévoles, Claude, d'Avesnes-le-Comte dans le Pas de Calais, 250.000 photos de pierres tombales à son actif, raconte ainsi à La Voix du Nord : "On croit à tort que le cimetière est l'endroit où tout finit ! On y trouve parfois de quoi recommencer..."