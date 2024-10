À Paris, les célèbres Catacombes se refont une beauté

Maçon spécialisé dans les chantiers de monuments, Loic Dollet définit son lieu de travail comme un cocon macabre. À 20 mètres sous terre, les galeries des Catacombes de Paris ont été érigées il y a deux siècles. Mais ces grands murs de cranes, fémurs et tibias qui s’étalent sur plus d’un kilomètre, se détériorent et endommagent les squelettes de millions de Parisiens.

Ce chantier révèle aussi des trésors, des bijoux ou un chausson d’enfant ont été retrouvés parmi les ossements…

"Une scénographie entièrement renouvelée"

Pour assurer la pérennité de ce site et permettre une meilleure conservation des vestiges, un vaste programme de rénovation a été lancé et s'achèvera en 2026. Les Catacombes restent toutefois ouvertes aux visiteurs durant la tenue des travaux. Ils sont près de 600.000 curieux à descendre chaque année explorer les souterrains de Paris. Le projet a aussi pour ambition d'améliorer le confort de visite, "grâce à une scénographie entièrement renouvelée, articulée autour d’un nouveau projet de narration mettant en exergue toute l'histoire du site", relate le site internet de la ville de Paris.