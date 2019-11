On vous explique comment remplacer vos produits cosmétiques jetables

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

La semaine "zéro déchet" commence, et cela peut être l'occasion de prendre de bonnes habitudes. Dans la cuisine, il y a la possibilité de se rendre dans les rayons "vrac" des magasins, cela évite les emballages ou les bocaux en verre. Mais pour réduire sa consommation de produits cosmétiques jetables, qui envahissent les salles de bains, la tâche est beaucoup plus difficile. Europe 1 vous aide, en dévoilant des solutions écologiques et économiques.

Chaque année, une Française jette 1.000 disques de coton en moyenne, ce qui représente l'équivalent d'une baignoire remplie. Cette matière nécessite énormément d'eau pour sa production et représente 20% des pesticides et insecticides utilisés dans le monde. Mais il est en fait très simple de remplacer le coton démaquillant.

Un filet de lavage qui passe à la machine

Il suffit d'utiliser un disque de tissu, en coton ou en bambou, mais lavable. "C'est aussi simple à utiliser que du coton jetable, on ne change pas de produit, ni de mode de fonctionnement. Il faut juste penser à prendre une boite réutilisable plutôt qu'un sac plastique, et les jeter dans un petit sac plutôt qu'à la poubelle", explique Emma Terrier, fondatrice de la marque "Les tendances d'Emma", pionnière dans les alternatives aux produits cosmétiques jetables. Le petit sac dont Emma Terrier parle, c'est un filet de lavage qui va ensuite être placé dans une machine à laver pour nettoyer les disques de coton.La même solution existe avec les lingettes pour changer les bébés. Seule différence : les carrés de tissus sont plus grands.

Enfin, il est aussi possible de troquer son gel douche et son flacon de shampoing en plastique, contre une savonnette et un shampoing sous forme solide.