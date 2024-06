«On va y arriver !» : à Hénin-Beaumont, les militants RN rêvent d'une cohabitation avec Macron

C'est un discours qui a été scruté avec beaucoup d'attention ce dimanche à Hénin-Beaumont. Après les premiers résultats des élections européennes, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Objectif : "rendre la parole aux Français par les urnes", affirme le chef de l'État. Une décision saluée par les électeurs de Marine Le Pen dans cette ville du Pas-de-Calais, où les électeurs ont voté à 60% pour la liste de Jordan Bardella.

"Il laisse la voix au peuple"

Alors, devant le discours d'Emmanuel Macron, les soutiens du Rassemblement national d'Hénin-Beaumont vivent la dissolution comme une deuxième victoire. "Il a enfin écouté les Français. Il écoute enfin l'opposition. Il était temps", souligne un électeur au micro d'Europe 1, heureux de voir le chef de l'État tirer les leçons du scrutin.

"Pour une fois, on ne va pas lui cracher dessus. Il laisse la voix au peuple. C'est rare de sa part à Monsieur Macron", souligne une autre riveraine. De leur côté, les militants se disent prêts à repartir sur le terrain. "On repart en campagne. Ça change, car le Français en a plus qu'assez. La dissolution a été décidée et on va gagner tout simplement. On va gagner !"

La cohabitation en objectif

Une campagne éclair qui doit surfer sur le triomphe des européennes. "Oui, il y a une dynamique plutôt positive. Il faut que ça se conclue dans les urnes dans moins d'un mois. Mais aujourd'hui, tout est possible", insiste un soutien. Objectif : imposer à Emmanuel Macron une cohabitation avec le Rassemblement national.

"On va tout faire pour porter Jordan Bardella au poste de Premier ministre. On va y arriver !", conclut une électrice. Tous sont convaincus qu'ils rafleront la mise à coup sûr, sur le coup de poker du président de la République.