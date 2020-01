Municipales : à Hénin-Beaumont, Steeve Briois et le RN restent en position de force

REPORTAGE

Dimanche Marine Le Pen est à Hénin-Beaumont, la ville symbole de la conquête du pouvoir du Rassemblement national. A 11h, la présidente du parti d’extrême-droite participe aux vœux de Steeve Briois, l'actuel maire de la commune. Cette année, même s'il n'est pas encore officiellement candidat, le parti frontiste est en position de force pour remporter les prochaines municipales. Les électeurs du RN en sont d'ailleurs convaincus.

"Très gentil, très aimable, il serre la main et il est toujours au marché"

"Pour moi c’est gagné, c’est sûr qu’il va passer", lâche Isabelle, retraitée, en train de pousser son caddie sur le parking d’un supermarché. "Il est très gentil, très aimable, il serre la main et il est toujours au marché." Un avis que partage Jessica, satisfaite des changements constatés dans la ville : "C’est plus gai maintenant, il y a plus de fêtes. Il a aussi refait beaucoup de choses comme les écoles, la mairie et l’Eglise. C’est un bon maire."

Face au maire sortant, l’élue d’opposition au conseil municipal de la ville Marine Tondelier, 33 ans, multiplie le tractage et le porte-à-porte pour tenter de convaincre les frontistes, non sans difficultés. Son association citoyenne "Osons pour Henin-Beaumont", qui porte un projet qui se veut "humaniste, écologiste et solidaire", a du mal à se dresser contre l’équipe de Steeve Briois, qui a remporté les élections dès le premier tour en 2014.

"Une très large majorité de la population n'a objectivement aucune raison de se plaindre"

"J’aime bien mon maire, il a fait pas mal de choses ; la ville est beaucoup plus belle à Noël", oppose une habitante face aux arguments de Marine Tondelier. Et à l’élue d’opposition qui lui rappelle la politique lacunaire de Steeve Briois en matière de lutte contre la pauvreté : "Il ne peut pas tout faire en même temps", réplique l’administrée.

L’élue d’Europe Ecologie Les Verts avait par ailleurs écrit un ouvrage en 2017 dénonçant la gestion municipale de l’équipe de Steeve Briois : Nouvelles du front. "Le piège s'est déjà refermé", y écrivait-elle déjà: "Une très large majorité de la population n'a objectivement aucune raison de se plaindre." Les sympathisants du Rassemblement national ne reprochent pas grand-chose à Steeve Briois. Plusieurs cadres du parti s’attendent même à ce qu’il soit réélu dès le premier tour comme il y a six ans.