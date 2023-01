«On va démarrer fort» : dès le début des soldes, les commerçants cassent les prix

-20, -30, -50%... Sur les vitrines des magasins, l'apparition de ces chiffres annonce du positif pour le portefeuille des consommateurs. Et pour cause, les soldes d'hiver débutent aujourd'hui. Mais à l'occasion de cette saison 2023, les bons plans ne profiteront pas à tous, car certains magasins n'ont plus beaucoup de stocks et d'autres veulent rapidement liquider leurs anciennes collections.

De nouvelles habitudes de consommation

C'est le cas de la boutique de Nabilla. Sur la vitrine de son commerce éphémère, la mention 'Tout doit disparaître'. "On va démarrer bien fort cette année", assure-t-elle. "On va être sur du 40 et même du 70%. Il faut que ce soit des appels d'offres dès le départ pour que ça puisse bien partir", explique la commerçante au micro d'Europe 1.

Car avec l'inflation, les clients attendent plus que jamais les promotions, soulignent les commerçants. "J'ai pas mal de clients qui viennent en repérage, et qui me le signalent. (...) Ils ont une nouvelle éducation d'achat", estime Kady, gérante d'un magasin de vêtements pour hommes. "Désormais, les clients attendent d'avoir des pré-soldes, ou des soldes", ajoute-t-elle au micro d'Europe 1.

Des stocks déjà bien attaqués

La vendeuse conseille aux clients de venir rapidement pour éviter les ruptures de stock car. Si certains magasins ont encore beaucoup de marchandises à écouler, d'autres ont déjà bien vendu ces derniers mois, notamment lors de l'épisode de froid du début du mois de décembre.

"On s'est retrouvés en rupture de manteaux, de bonnets, de cache-cous parce que tout le monde cherchait du chaud" à cette période, explique Edith au micro d'Europe 1". Enfin, avec la multiplication des ventes privées juste avant les soldes, de nombreuses enseignes ont déjà attaqué leur stock laissant peu de quantités disponibles en magasin.