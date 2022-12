Météo hivernale : pourquoi on ne doit pas (encore) parler de «vague de froid»

Le froid s'installe encore un peu plus en France. Après un début d'automne extrêmement doux, ça y est, l'Hexagone connaît son premier épisode de fraîcheur qui va être marqué ce dimanche. Les maximales oscilleront entre -1 degré à Saint-Etienne et 14 à Toulon, avec dans le détail, 1 degré à Châteauroux, 2 à Aurillac et à Bourges, 3 à Paris et à Lille ou encore 5 petits degrés dans le Bordelais et la région de Caen.

Ce temps hivernal touche la France depuis début décembre, explique Météo France dans son dernier bulletin, qui note que "des conditions plus froides que la normale sont déjà installées au nord et se généralisent ce week-end à l'ensemble du pays".

Un épisode de froid qui "n'est pas exceptionnel"

Pour évoquer ces températures, l'institut météorologique préfère parler d'"épisode de froid accompagné de phénomènes hivernaux, tels que le verglas ou la neige (...), et caractérisé par une température moyenne proche de 1 degré sur le pays". Dans une année marquée par des records de chaleur, le mois de décembre fait donc exception avec un mercure 5 degrés en-dessous des normales de saison calculées sur la période 1991-2020 (6,06 degrés).

Météo France remarque que ce froid "n’est pas exceptionnel pour un mois de décembre", mais que ces épisodes frais se font "de plus en plus rares depuis une dizaine d'années". En tout cas, l'institut météorologique rejette le terme de "vague de froid", qui "répond à une définition précise". "Pour qu'un épisode soit identifié comme tel, il faut que l’indicateur thermique descende au moins une journée sous le seuil des -2 degrés, et qu’il reste sous la barre de 0,9 degré pendant une durée minimale de trois jours consécutifs", détaille-t-il.

Les deux dernières vagues de froid enregistrées par Météo France dans le pays remontent à fin février 2018, et à début février 2012, il y a plus de dix ans.

Même s'il ne s'agit pas encore d'une "vague de froid" aujourd'hui, Météo France pointe un risque de neige dans les Hauts-de-France et la Normandie qui va s'étendre "sur un grand quart nord-ouest du pays", sauf la Bretagne. "Le risque de neige ou de pluie verglaçante" existe dans certaines zones, avance l'institut national.