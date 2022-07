«On trouve ça nulle part» ailleurs : coup d'envoi des fêtes de Bayonne ce mercredi

L'heure est à la fête à Bayonne. Pour la 90e année, la ville basque organise ses fameuses fêtes pendant cinq jours. Au programme : des chants, des danses, le tout agrémenté de nourriture locale et d'alcool. Bien évidemment, la tenue de rigueur est exigée : des habits blancs et un foulard rouge. Un clin d'œil aux couleurs de la ville de Bayonne. Un rendez-vous que les Parisiens ne comptent pas manquer.

Foulard rouge et t-shirt blanc

Valise à la main, Victor attend son train, direction le sud-ouest et surtout, les fêtes de Bayonne. "Moi, c'est la première fois vu qu'il y a eu le Covid pendant deux ans, on n'a pas pu les faire avant. Je ne sais pas comment ça va se passer mais je suis super excité à l'idée de porter le foulard rouge et de se balader dans la ville, ça va être très sympa."

Son ami Paul, qui l’accompagne, partage son enthousiasme. Lui, c’est la deuxième fois qu’il participe aux festivités de la ville basque et ce qu’il aime particulièrement ce sont "les bars ouverts partout". "Il y a des personnes qui se baladent tout le temps. Il y a de la musique. Il y a des personnes qui essayent de grimper sur des poteaux, que des gens qui ont le sourire, c'est une superbe ambiance. On trouve ça nulle part."

Une atmosphère unique

Frédéric, cet amoureux du sud-ouest tient un restaurant basque dans le centre de Paris. C’est un habitué des fêtes et son programme est bien rodé. "On fait la tournée des bars, ça commence tôt le matin, pas trop tôt quand même, vers 9h30, ça dépend des jours et on commence sur des petits alcools légers", sourit-il.

"Au fur et à mesure des rencontres qu'on fait, soit on reste un quart d'heure, soit on reste une heure, ça finit au petit matin. On trouve un carré d'herbe, on se repose un quart d'heure, on va sur la plage. C'est vraiment l'état d'esprit du sud-ouest", affirme-t-il.

Les festivités commencent mercredi soir à 22 heures avec la cérémonie d’ouverture depuis le balcon de la mairie de Bayonne et se termineront dimanche.