«On sait où va notre argent» : près de Lille, ce supermarché de producteurs séduit les clients

Vivre de son travail : c'est une des revendications principales des agriculteurs qui se mobilisent un peu partout en France pour dénoncer leurs faibles revenus et le millefeuille administratif. Pour retrouver un salaire acceptable, les agriculteurs doivent pouvoir vendre leurs produits au juste prix. Alors, certains ne comptent plus seulement sur la grande distribution et misent sur la vente directe.

C'est le cas de "Talents de fermes", à Wambrechies, près de Lille, un supermarché de producteurs. Devant les clients, des rayons entiers de produits locaux. "Tout cela vient de la ferme. Tout est produit tous les matins. La grosse partie de notre production, c'est surtout le yaourt", explique Pascale Baron, qui met en vente ses produits dans ce marché couvert et qui lui permet d'obtenir le prix le plus juste pour sa production. Un gage à l'inverse de ce qu'elle vend aux industriels laitiers.

Un modèle vertueux

"L'objectif, c'est de valoriser au mieux le lait et de maîtriser le coût de production et surtout, le prix de vente final. Et c'est ce qui permet, en tant qu'agricultrice, de pouvoir rester sur l'exploitation. Sinon, je serai obligée d'aller travailler à l'extérieur", insiste-t-elle au micro d'Europe 1.

Et le regroupement de 12 producteurs dans ce supermarché fermier est un vrai modèle vertueux, explique Lucie Scrignac, la directrice du supermarché. "Sur les fruits et légumes principalement, on a des producteurs qui sont en capacité de passer quasiment l'intégralité de leur production en magasin uniquement", ce qui leur permet d'avoir des revenus plus confortables, ajoute-t-elle.

"Un prix honnête"

Et ce modèle gagnant pour les agriculteurs profite aussi aux clients. "On a ce souhait de soutenir les agriculteurs locaux plutôt que d'aller dans la grande distribution. Là au moins, on sait où va notre argent", confie une cliente.

"C'est sans doute aussi plus gratifiant pour, eux aussi, d'avoir des consommateurs qui viennent directement se servir chez eux, et à un prix honnête", insiste un couple. Des consommateurs qui, on en est convaincu ici, détiennent en partie la clé de cette crise agricole.