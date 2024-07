«On ne met pas 84 euros dans des tickets de métro» : avant la flambée des prix, les usagers font des réserves

Dans cette bouche de métro parisienne, devant les bornes de paiement, les usagers se succèdent, carte bleue à la main, pour anticiper la flambée des prix. Car dès samedi, le prix du ticket passera de 2,15 euros à 4 euros et le carnet de dix tickets sera facturé 32 euros, contre 17,35 euros actuellement.

"C'est n'importe quoi"

Une tarification spéciale Jeux olympiques que Victoria et Bruno veulent esquiver. "On est en train de recharger quatre cartes Navigo avec 20 tickets par cartes. Comme on sait que les prix vont grimper, on recharge le plus possible", explique la jeune femme. "On se débrouille. Avec 26 tickets, j'ai largement de quoi faire pour au moins un mois. Donc là, ça va faire 42 euros, quelque chose comme ça. Avec les nouveaux tarifs, si je devais racheter 26 tickets, ça ferait 84 euros. On ne met pas 84 euros dans des tickets de métro, il faut arrêter. C'est n'importe quoi", râle Bruno.

Eliott, qui travaille tout l'été, a peur de se retrouver à court de tickets et a donc trouvé une parade. "Sur le mois de juillet, j'en ai quand même profité pour recharger avec plusieurs carnets de tickets. Et sur le mois d'août, j'envisage de reprendre un Navigo mensuel. Je n'avais pas forcément envie de me retrouver coincé."

L'augmentation du tarif des titres de transport sera en vigueur jusqu'au 8 septembre prochain, date de la fin des Jeux paralympiques.