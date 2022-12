Ski : à la station Saint-Lary Soulan, les clients sont au rendez-vous… mais pas la neige

C'est un phénomène plutôt rare qui est observé dans les Pyrénées. Pour l'ouverture de cette saison 2022-2023, les clients ont été nombreux à se déplacer pour profiter des pistes. Seul hic : le manque de neige. Dans la station de Saint-Lary Soulan dans les Hautes-Pyrénées, seule une partie du domaine est ouverte et la douceur empêche de produire de la neige de culture.

Les températures froides aux abonnées absentes

"On a des conditions d'enneigement qui sont moyennes, on va dire sur les parties basses du domaine. On n'a pas de températures froides, donc on a de la neige, mais par contre, on n'arrive pas à en produire plus pour conforter le domaine skiable", regrette Manu Bernia, en charge de l'office de tourisme de Saint-Lary.

"Pour revenir à une situation normale, il faudrait deux ou trois jours de froid", souligne-t-il. Alors, en attendant la chute des températures, les clients qui ont réservé en masse cette année dans la station pourront se tourner vers les activités de chiens de traîneau, de ski de randonnée ou de spa dans la vallée.

La Coupe du monde à la rescousse

"Le début de saison n'est pas aussi horrible que ce qu'on aurait pu craindre. La Coupe du monde 2022 nous aide un peu" reconnaît Philippe, le gérant du bar de la station, "le Kinito". "Dès les quarts, ça nous a bien boosté", poursuit-il au micro d'Europe 1. "Et je pense que dimanche, on aura du monde", conclut-il.

Pour attirer les touristes, Philippe diffusera le match sur trois écrans géants, ce qui devrait assurer une bonne fréquentation. Mais ce qu'il redoute, c'est la suite, et notamment les week-ends du mois de janvier. Sans neige, cela signifiera 40% de chiffre d'affaires en moins pour lui à Saint-Lary.