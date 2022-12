Grève SNCF : ces usagers qui ont dû se rabattre sur le bus

Les yeux rivés sur le panneau d'affichage, Elise et son amie attendent leur bus. Direction La Roche-sur-Yon. Elles ont acheté des billets à la dernière minute et à prix d'or, après l'annonce de la grève de la SNCF. "Là, pour le bus, on a dû rajouter 119 euros. C'est un peu cher pour un trajet en bus, mais en même temps, on ne trouvait pas non plus de locations de voitures. C'était un peu le seul moyen de rentrer pour fêter Noël avec notre famille. On a fait le choix de payer plus pour rentrer."

Des tickets hors de prix et une durée de trajet rallongée. En bus, Laïla va mettre deux fois plus de temps pour rentrer chez elle. "Je devais mettre trois heures, là je vais mettre six heures. C'était un peu galère. Je devais arriver demain donc j'ai dû prévenir ma famille pour qu'elle vienne me chercher à minuit. Niveau organisation, c'est vraiment pas le plus simple..."

La question du trajet retour

Des conditions que les voyageurs acceptent. Pour Thomas, hors de question de ne pas fêter Noël en famille. "Je rejoins ma famille pour Noël parce que sinon, je l'aurais fêté tout seul à Paris", déplore-t-il. "Un peu compliqué... Donc pas trop de choix, c'est un peu chiant." Maintenant, les usagers s'inquiètent pour leur trajet retour. Tous espèrent que leurs trains ne seront pas annulés.