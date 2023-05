«On est vraiment montré du doigt» : dans les Pyrénées, l'agacement des vendeurs de piscines

Interdiction d'arroser sa pelouse, de laver sa voiture ou d'irriguer les champs à certaines heures de la journée. Face à la sécheresse exceptionnelle qui sévit, les Pyrénées-Orientales ont décidé de réduire la consommation en eau des citoyens. Parmi les mesures adoptées, l'interdiction de remplir sa piscine. Et le département va même plus loin puisqu'il interdit désormais aux commerces de vendre des piscines hors-sol.

"L'eau c'est la vie. Quand il n'y en aura plus on fera une autre tête", souligne au micro d'Europe 1 David, un habitant du département qui se dit prêt à ne pas remplir sa piscine hors-sol cette année. "Ça utilise beaucoup d'eau. S'il faut faire l'impasse une année, ça vaut peut-être le coup de faire un petit effort", poursuit-il.

"Il faut prioriser"

Même constat pour Pauline, qui elle, a un vrai bassin en dur. Mais depuis quelques semaines, elle n'est plus autorisée à remettre de l'eau dans sa piscine pour maintenir le niveau. "On est à un niveau critique", déplore-t-elle, assurant que si le niveau de l'eau continue de baisser, elle risque de devenir inutilisable.

"On essaie de récupérer un peu d'eau un peu partout et on met tout dans la piscine. C'est embêtant mais bon c'est comme ça. Disons que la piscine n'est pas nécessaire. Il faut prioriser", reconnaît-elle. Chez Cash Piscine, enseigne spécialisée, la fréquentation a baissé de 50% depuis l'arrêté de la préfecture. Ludovic Py qui dirige deux magasins du département se retrouve avec tout un stock de piscines hors-sol qu'il ne peut pas vendre.

Des magasins au bout du rouleau

"Les boites de piscines ne peuvent pas sortir du magasin. On demande aux gens de ne pas nettoyer leurs terrasses mais on n'interdit pas la vente de nettoyeurs haute pression. Je n'ai pas non plus vu de suspension de vente de plantes et fleurs. Pourtant il faut les arroser", s'agace-t-il. Pour ce dernier, on a voulu faire un exemple en interdisant les piscines hors-sol. "On est vraiment montré du doigt. Je pense qu'il fallait un exemple pour montrer qu'il y avait un problème de pénurie d'eau".

Et c'est d'autant plus compliqué qu'il avait recruté pour cette période. Il a contacté la préfecture mais ne sait encore pas quel sera le montant des compensations.