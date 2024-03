«On est perçus comme des ennemis» : une proviseure menacée par des parents d'élèves après un conseil de discipline

Insultes, menaces, coups... Les professeurs sont de plus en plus exposés à la violence de leurs élèves... Mais aussi de leurs parents. Alors que le Sénat doit rendre un rapport ce mercredi sur le sujet, les exemples d'enseignants menacés se multiplient dans la presse. Et les chefs d'établissements ne sont pas non plus épargnés par les faits.

Claudine*, proviseure dans un lycée parisien, a subi la colère de parents d'élèves lors d'un conseil de discipline la semaine dernière. "La mère de l'élève s'est levée et m'a dit qu'elle savait dans quel arrondissement de Paris j'habitais et qu'elle allait me retrouver", confie-t-elle au micro d'Europe 1, visiblement encore sous le choc.

"Les choses peuvent aller loin"

"Elle m'a dit : 'On vous retrouvera'. En sortant du lycée, elle dit à un certain nombre d'élèves : 'La proviseure, cette grosse p*te, je vais lui n*quer sa mère'", relate-t-elle. Malgré la violence des mots, la cheffe d'établissement ne veut pas trembler. "Ça fait 13 ans que je suis personnel de direction et c'est la première fois que j'ai comme ça une menace de parents. Je me dis qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas montrer aux jeunes qu'on a peur".

Mais Claudine garde en mémoire les sorts de Samuel Paty et de Dominique Bernard, deux professeurs assassinés par des islamistes respectivement en 2020 et en 2023. "Les derniers événements nous ont montré quand même que ça pouvait aller loin". Elle estime désormais que "des digues qui ont été rompues. On est perçus comme des ennemis, on n'est pas perçus comme des partenaires. Et ce qui me frappe, c'est vraiment cette défiance. Cette année, c'est très marqué", conclut-elle.

*Le prénom a été changé