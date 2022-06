«On est au bout du rouleau» : pourquoi les routiers font-ils grève ce lundi ?

À Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, l'un des points de rassemblement des grévistes, les routiers sont déjà plus de 80 à s'être rassemblés sur le rond-point d'entrée de la zone industrielle du parc de Chanteloup. Cinq syndicats ont appelé à une grève nationale du secteur des transports routiers lundi matin. L'objectif de l'action : réclamer des hausses de salaire.

Une augmentation de salaire réclamée

C'est dans une ambiance bon enfant que se traduit le ras-le-bol des chauffeurs routiers lundi matin. Les syndicats, qui ont installé un stand d'information et un foodtruck qui distribue le petit-déjeuner, tous dénoncent des salaires et des conditions de travail qui ne leur permettent pas de vivre correctement.

À l'image de Mohamed, 47 ans, père de famille. "1.700-1.600 euros mois, on peut rien faire avec ça, le gaz est presque à 400 euros par mois, et c'est 1.000 euros de loyer, on ne peut pas continuer comme ça", souffle-t-il. Avec l'augmentation des prix, les fins de mois sont de plus en plus difficiles pour lui. Mohamed estime qu'il lui faudrait au moins 2.200 euros par mois, soit une augmentation de 40% de son salaire.

"Il faut sortir les muscles"

Mais dans sa branche, les récentes négociations avec la direction ne lui promettent qu'une augmentation de 6%. "Il faut sortir les muscles", lance-t-il, prêt à poursuivre le mouvement. "On l'a déjà fait il y a des années. On va le refaire encore et ça ne nous dérange pas. On est au bout du rouleau. Je me lève le matin à 4h du matin jusqu'à 18h pour 1.600 euros... On risque nos vies, on ne peut pas continuer comme ça", avance-t-il.

Pour l'instant, les routiers ne bloquent pas les automobilistes, seuls les camions et les poids lourds sont stoppés. Les grévistes invitent les conducteurs à rejoindre le mouvement. Plusieurs grévistes se disent prêts à bloquer de nouveau le marché de Rungis s'ils ne sont pas entendus ce lundi.