«On colle, on coule, on sue...» : à Marseille, les touristes adaptent leur programme pour éviter la chaleur

Bien que la vigilance orange canicule soit levée dans tous les départements, sauf les Alpes-Maritimes, les températures restent élevées. À Marseille, 32 degrés sont annoncés ce samedi. Les touristes venus se détendre dans la cité phocéenne prennent des précautions pour éviter au maximum les fortes chaleurs en pleine journée. Cela passe notamment par une modification du programme pour sortir en dehors des heures les plus chaudes.

Un temps "lourd"

Venue tout droit de Belgique en robe d'été et munie d'un chapeau de paille, Pascale a du mal à rester longtemps au soleil. Pour découvrir Marseille, la vacancière s'adapte en changeant ses horaires et les lieux qu'elle fréquente. "Le matin, ça va. C'est vrai que le midi, là où il y a la clim, c'est parfois bien intéressant", confie-t-elle. Ce n'est pas la seule à avoir du mal à supporter la chaleur.

Lou-Anne et Gabrielle, deux jeunes amies venues du nord de la France, adorent Marseille mais pas la chaleur. "Même s'il fait en ce moment chaud dans le nord, ce n'est pas la même chaleur que dans le sud", avoue l'une d'entre elle. "On va plus aller en visite le matin que l'après-midi parce que c'est une catastrophe. Mais finalement le matin il ne fait même pas plus frais que l'après-midi", ajoute l'autre.

"On colle, on coule, on sue...", expliquent-elles au micro d'Europe 1 avec humour. Dans la cité phocéenne, le temps est "lourd", même le soir selon les deux amies. Pour rappel, Météo France a levé la vigilance orange canicule dans les Bouches-du-Rhône.