"On a pris ça comme une trahison" : des salariés du diagnostic immobilier portent plainte après avoir été exposés à des substances dangereuses

L'entreprise AC Environnement, groupe leader en diagnostic immobilier, étape obligatoire lors de la vente d'un bien pour y dépister la présence de substances dangereuses, comme l'amiante ou le plomb, est dans la tourmente. Une trentaine de ses employés, qui travaillaient dans des laboratoires d'analyse à Gentilly, en région parisienne, et à Riorges, dans la Loire, ont porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, comme le révélait Le Monde lundi matin.

Triste ironie de l'histoire, ils racontent avoir été exposés à de l'amiante et à de fortes quantités de chloroforme. Le tout sous le nez de la directrice de laboratoire, qui aurait fermé les yeux…

"On nous a menti droit dans les yeux"

"Certains de mes collègues ont fait remonter à plusieurs reprises que cela sentait le solvant, que ce n'était pas normal", raconte au micro d'Europe 1 Florian, qui a travaillé pour AC Environnement pendant trois ans et vu les arrêts de travail se multiplier. "Et, à chaque fois, la réponse était la même : 'vous n'avez pas de souci à vous faire, tout est sous contrôle'. Maintenant, on sait que c'est faux. Cette personne nous a menti droit dans les yeux."

"Une épée de Damoclès"

La directrice "a caché, voire falsifié des rapports sur la concentration en chloroforme dans les différentes salles du laboratoire", poursuit Florian. Ce que la direction a reconnu, dans un courriel envoyé en avril. Le résultat de tests pratiqués en 2016 a été modifié. "La concentration en chloroforme était jusqu'à trente fois supérieure à la valeur limite", souligne Florian. "Ces rapports ont été cachés pendant près de trois ans. On a pris ça pour une trahison. On sait que le chloroforme peut donner des cancers. Forcément, on vit ça comme une épée de Damoclès."

La directrice de laboratoire a, depuis, démissionné. Mais la direction, qui assure aujourd'hui qu'elle n'était au courant de rien, n'a toujours pas porté plainte contre cette ancienne cadre. Et laisse les salariés inquiets et en colère.