"On a les yeux partout" : la difficile cohabitation entre cyclistes et piétons parisiens

"J'ai pris le réflexe de lever la main pour signaler que je vais traverser." Comme Maryse, de nombreux Parisiens estiment que la cohabitation est parfois difficile entre les cyclistes et les piétons. Et les choses ne s'améliorent pas, puisque la "petite reine" apparaît désormais comme la grande alternative à la voiture. De nouvelles habitudes et de nouveaux dangers à appréhender qui changent le rapport même des piétons à la route.

"Le risque est quotidien"

C'est notamment le cas sur cette nouvelle "autoroute parisienne" pour cyclistes le long de la Seine, où ils sont chaque jour des milliers à débouler à plus de 20 km/h. Salariés pressés après leur pause-déjeuner, jeunes qui pédalent musique dans le casque, livreurs en plein contre-la-montre... ils sont tous devenus rois de cette partie de bitume. "C'est dommage", déplore Maryse au micro d'Europe 1. "On est tous piétons dans la vie et il n'y a pas ce réflexe de se dire qu'il faut s'arrêter au feu rouge. On est donc obligé d'avoir les yeux partout parce que le risque est quotidien."

L'absence de pratique citoyenne du vélo, frein au développement

"Le sentiment de liberté que donne le vélo, peut-être nouveau pour certains, fait croire que tout est permis et qu'ils n'ont pas à respecter de règles", admet de son côté Jean-Marie Darmian, président du Club des villes et territoires cyclables. Pour ce dernier, cyclistes et piétons doivent trouver un moyen de cohabiter car "l'absence de pratique citoyenne du vélo peut se révéler un obstacle très fort à son développement dans les prochains mois".

Et la situation presse puisque les cyclistes sont désormais tellement nombreux qu'ils saturent déjà les 500 nouveaux kilomètres de pistes construites en France depuis le mois de mai.