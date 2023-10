Octobre rose : «On peut guérir du cancer du sein», insiste Claudia Tagbo, marraine de l'association Ruban Rose

Plus un cancer est détecté tôt, plus il a de chances d'être soigné. Ce dimanche lance le début d'octobre rose. Un mois de mobilisation contre le cancer du sein, pour sensibiliser le grand public contre cette maladie qui risque de toucher une femme sur huit au cours de sa vie, selon les chiffres de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. La comédienne et humoriste Claudia Tagbo, marraine de l'association Ruban Rose, était ce dimanche sur Europe 1 pour lancer l'édition 2023 d'octobre rose.

"Regarder la maladie en face"

Elle-même a été touchée par le cancer du sein à l'âge de 27 ans. "Ça a été un upercut dans le menton. On tombe K.O mais il faut savoir se relever pour affronter et regarder en face" la maladie, se remémore Claudia Tagbo. "On en meurt, c'est vrai, mais maintenant, en France, on en guérit énormément aussi. C'est faisable, on peut guérir", insiste-t-elle.

Le cancer du sein touche chaque année plus de 60.000 femmes en France, et 12.000 personnes en meurent tous les ans. De plus en plus de jeunes femmes sont également touchées. Mais la recherche continue de progresser, et la parole s'ouvre sur le sujet. Cela ne doit plus être tabou, martèle Claudia Tagbo. "Ce que j'essaie de dire à toutes les femmes, c'est qu'il faut d'abord prendre l'information, parce que c'est nécessaire de comprendre que 'oui, je suis malade, j'ai entendu', sans le nier. Et ensuite, être, rester soi", explique la marraine de Ruban Rose.

La palpation, un geste nécessaire pour détecter tôt le cancer du sein

Pour Claudia Tagbo, la sensibilisation autour du cancer du sein devrait se faire "toute l'année, et pas seulement au moment d'octobre rose". Car si la maladie est détectée au stade localisé, les taux de survie sont de 88%, selon les chiffres de l'Institut national du cancer. Le premier geste est la palpation. "Il faut se palper", insiste la comédienne au micro d'Europe 1, "en ne pas hésiter à consulter. Même si le médecin doit vous voir quatre, cinq ou six fois, ce n'est pas grave. Il ne faut pas reporter, on y va."

Et pour sensibiliser le plus grand nombre, l'association Octobre rose défilera ce dimanche après-midi sur les Champs-Élysées, en présence de "99 femmes et un homme", ainsi que des soignants. La chanteuse Jennifer sera également présente pour un concert. L'Assemblée nationale, la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe se pareront de rose, pour mettre en lumière cette maladie qui touche des femmes de tout âge.