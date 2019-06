Notre-Dame : une première messe samedi, deux mois après l'incendie

Le 15 avril dernier, les images des flammes ravageant Notre-Dame de Paris ont ému le monde entier et provoqué un afflux de dons internationaux. Deux mois après l'incendie, une messe sera pour la première fois célébrée dans la cathédrale, samedi à 18 heures, à l'occasion de la fête de la Dédicace de Notre-Dame.

Mais ce n'est pas la peine de se précipiter sur le parvis de la cathédrale pour espérer pouvoir assister à cet office religieux. Seules une trentaine de personnes, triées sur le volet - une dizaine de prêtres et des chanoines, quelques salariés du diocèse de Paris et des bénévoles de la Fondation Notre-Dame - pourront en effet y assister aux côtés de Monseigneur Aupetit qui, en plus de sa mitre d'archevêque, portera un casque de chantier pour des raisons de sécurité. L'archevêque tient également à ce que des ouvriers travaillant sur le chantier assistent à cette messe, qui se déroulera à l'intérieur de la chapelle axiale, tout au fond de la cathédrale, derrière l'autel et la grande croix.

Ne pas attendre la fin des travaux pour célébrer

C'est dans cette chapelle, dédiée à la Vierge Marie, que se trouvaient les reliques de la couronne d'épines du Christ avant l'incendie. On ne connaît pas encore le texte de l'homélie, mais pour cette première messe dans l'enceinte de la cathédrale, Monseigneur Aupetit devrait rappeler qu'avant d'être un monument historique, Notre-Dame est d'abord une église. Il est donc normal d'y célébrer le culte catholique. La possibilité d'une messe en augure d'autres, espèrent les autorités religieuses. Qui expliquent qu'on ne va pas attendre la fin des travaux pour célébrer.