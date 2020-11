Notre-Dame : le démontage de l'échafaudage terminé, le chantier reprend dans la sérénité

Une grande étape a été franchie sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Le démontage de l'ancien échafaudage qui menaçait la cathédrale est désormais terminé. Cette opération de sécurisation clôt six mois de travaux à hauts risques.

Elle a nécessité 40.000 pièces d'échafaudage et 200 tonnes de métal, qu'il a fallu démonter. Celles-ci ont dû être retirées délicatement et le plus rapidement possible pour ne pas mettre en péril toute la cathédrale.

Il s'agissait d'abord de sécuriser le chantier grâce à des capteurs et de poser des poutres métalliques pour éviter le risque d'écroulement. Des cordistes, nacellistes et des grutiers se sont relayés pendant six mois pour descendre au cœur de l'échafaudage incendié. Cette opération essentielle est aujourd'hui terminée.

"Un parapluie provisoire" dans la cathédrale

"Nous allons installer un parapluie provisoire pour mettre hors d'eau la croisée du transept, sécuriser la naissance des voutes, poursuivre l'évacuation des vestiges et le nettoyage des quatre voutes qui étaient situées à proximité de cet échafaudage sinistré", explique Jérémie Patrier Leitus, porte-parole de l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame.

La date de la réouverture de Notre-Dame de Paris est toujours prévue le 16 avril 2024.